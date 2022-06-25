Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti - Son Dakika
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Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti

25.06.2022 12:25

Erzincan İliç'teki altın madenindeki siyanür sızıntısı iddiası üzerine Ümit Özdağ bölgeye giderek açıklama yapmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, altın madeni işletmesine, 2872 sayılı 'Çevre Kanunu'na göre, 16 milyon 441 bin TL olan en üst sınırdan ceza uygulandığını duyurdu. Ayrıca konu hakkında konuşan Özdağ, "Yaşanan bir Türk Çernobil'idir. Fırat nehri, siyanürlü suları Güneydoğu Anadolu'nun verimli topraklarına götürüyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan İliç'in Çöpler köyünde 21 Haziran'da altın madeni işletmesinin Yığın Liç Sahası'na ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği'ne bağlı çevre denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi.

DERE YATAĞINA ULAŞAN BİR KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ

Yapılan incelemede; boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan kirlilik olmadığı tespit edildi.

NUMUNELER ALINDI

Ancak tespitin analiz raporlarıyla da teyit edilebilmesi amacıyla çevre laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı. Boru hattındaki solüsyonla kirlenen alanlara gerekli kimyasallarla müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme, toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı.

16 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine en üst sınır olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayla ilgili 5237 sayılı 'Türk Ceza Kanunu' kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ OLAYI "TÜRK ÇERNOBİL'İ" OLARAK NİTELENDİRDİ

Öte yandan dün Erzincan'a giderek gözlemlerde bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşanan bir Türk Çernobil'idir. Fırat nehri, siyanürlü suları Güneydoğu Anadolu'nun verimli topraklarına götürüyor. Acil şekilde milli felaket durumu ilan edilerek müdahale edilmeli. Köylülere altın çıkınca Merkez Bankamızın kasası altın dolacak diyen bir vali ile bu olay çözülmez" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Ümit Özdağ, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti - Son Dakika
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