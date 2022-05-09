Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun "Operasyon çocuğu" sözlerine yanıt verdi: Bazı operasyonlar yaptığım doğrudur - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun "Operasyon çocuğu" sözlerine yanıt verdi: Bazı operasyonlar yaptığım doğrudur

09.05.2022 11:38
Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun "Operasyon çocuğu" sözlerine yanıt verdi: Bazı operasyonlar yaptığım doğrudur

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki sözleri üzerine bakanlık kapısına giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Soylu'nun "Operasyon çocuğu" sözlerine yanıt veren Özdağ, "Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için Türkiye'nin milli güvenliği konusunda yazılı görevlendirme ile bazı operasyonları yaptığım doğrudur." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için sarf ettiği "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözlerinin ardından bakanlık binasına gitmişti. Bakanlık binası önünde arbede yaşanırken Özdağ, "Süleyman Soylu, ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" demişti.

SIĞINMACI SORUNUNA DEĞİNDİ

Siyaset gündemini hareketlendiren sözler sonrasında Ümit Özdağ, bugünse Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "Değerli basın mensupları, ülkemizin karşı karşıya olduğu en ağır sorun şüphesiz stratejik göç mühendisliği ile ülkemize yönlendirilen kaçak göçmenlerdir. Bu sorun ülkemizin geleceği üzerine bir kabus gibi çökmüştür. Eğer önlem alınmazsa demografik yapımız değişecek, Türkiye açlığa, sefalete ve en önemlisi bir dış savaşa sürüklenecektir. Göçün temel nedeni AKP'nin yanlış göç politikasıdır. Sonuç olarak İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre 7 milyon 730 bin yabancı yaşamaktadır. Kayıtsızların tahmini rakamı buna dahil değildir. Şimdiye kadar 8 milyon üzerinde olduğunu düşünüyorduk ancak şimdi görünüyor ki Türkiye'deki yabancı sayısı 10 milyonun üstüne çıkmıştır." dedi.

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Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun 'Operasyon çocuğu' sözlerine yanıt verdi: Bazı operasyonlar yaptığım doğrudur - Son Dakika


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