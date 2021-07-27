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Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız - Son Dakika

Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız

27.07.2021 13:08
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız, System.String[]

BAĞIMSIZ İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, "Türk milletine verdiğimiz sözü yerine getireceğiz ve Suriyelilerin barış içinde, Türkiye'nin dostları olarak 1 sene gibi kısa süre içinde Suriye'ye dönmesini sağlayacağız.

BAĞIMSIZ İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, "Türk milletine verdiğimiz sözü yerine getireceğiz ve Suriyelilerin barış içinde, Türkiye'nin dostları olarak 1 sene gibi kısa süre içinde Suriye'ye dönmesini sağlayacağız. Bu 1 senelik süre içinde de çocuklarımızın canına kasteden, sokaklarda terör uygulamak isteyen, uyuşturucu ticaretine giren, kaçakçılık yapan Suriyeli çetelerin varlığına asla izin vermeyeceğiz. Hepsini kulaklarından tuttuğumuz gibi Halep'in ortasına indireceğiz" dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Özdağ, Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Özdağ, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama yapan Özdağ, "Türk milletine her vesileyle yıllardan beri verdiğimiz sözü artık Türk milletinin iradesini yansıtan tek siyasi hareket, tek siyasi duruş olarak hep birlikte veriyoruz. Suriyeliler Suriye'ye dönecekler. Türkiye'de 1 tane Suriyeli kalmayacak, buna izin vermeyeceğiz. Anadolu'nun derinliklerindeki Kayseri'de bile bugün nüfusun yüzde 10'una yakın bir bölümünü Suriyelilerin oluşturmaya başladığını görüyoruz. Kendi gettolarını kurmuş durumdalar. Suriyeliler Kayseri'ye geldikten sonra bu kentte suç oranlarının arttığını bütün Kayserililer biliyorlar. Evet bazıları 'Kayseri'de Suriyelileri ucuz işçi olarak çalıştırmak iyi oluyor' diyorlarsa bunlar Kayseri'nin nüfusunun çok az bir bölümünü oluşturuyorlar. Kayserililerin yüzde 95'i bu durumdan ağır bir şekilde rahatsız ve artık Suriyelilerin evlerine, yurtlarına dönmelerini haklı olarak istiyorlar" diye konuştu.

'SURİYE'DE İÇ SAVAŞ BİTMİŞTİR'Suriyelilerin evlerine dönmesi gerektiğini kaydeden Özdağ, "Suriye'de iç savaş bitmiştir. Bayram vesilesiyle ülkenize gidip orada günlerce, haftalarca kalıyorsanız o ülke de iç savaş bitmiş demektir. Bakın arkadaşlar, buradan hükümet yetkilileri de duysunlar; Kilis'ten Suriye'ye geçen ve İdlib'e giden birçok Suriyeli İdlib üzerinden Halep'e gitmiş ve bayramını Halep'te geçirmeye devam ediyor. Hangi iç savaş? Bir televizyon muhabirine Kilis'te sınır kapısından çıkış yapan Suriyeli genç, 'Bayram tatili yapmaya ve evlenmeye gidiyorum' dedi. Yarın hanımını da alıp Türkiye'ye dönecek ve burada kısa bir süre içinde 5-6 çocuk sahibi olacaklar. Çok açık ve net ifade ediyorum; çocuklarınızın ve torunlarımızın geleceği tehlikededir. Onların gelecekteki kazançlarına, eğitimlerine ve güvenliklerine el uzatılmaktadır" dedi. 'SARI MUHALEFET SURİYELİ SIĞINMACILAR KONUSUNDA MIRIN KIRIN YAPMAKTA'Muhalefet partilerini de eleştiren Özdağ, "İktidar partisi Suriyelilere kitleler halinde vatandaşlık vermekte ve onları oy potansiyeli halinde görmektedir. Türk milletinin elinden seçmen ithal edersek bu iradesinin çalınmasıdır. Sarı muhalefet ise Suriyeli sığınmacılar konusunda mırın kırın yapmakta, HDP ile ortaklık yaparken nasıl siyasal dansözlük yapıyorlarsa Suriyelilerin Suriye'ye yollanması konusunda da aynı siyasal dansözlüğü sergilemektedirler. Bu noktada büyük Türk milletinin 'Suriyeliler Suriye'ye dönmelidir' şeklindeki iradesini evetsiz ve amasız temsil eden tek hareket Ayyıldız Hareketi bünyesinde bir araya gelmiş olan Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçiliğini savunan insanlardır. Şundan emin olun bu konuda da diğer konularda da Türk milletine verdiğimiz sözü yerine getireceğiz ve Suriyelilerin barış içinde Türkiye'nin dostları olarak 1 sene gibi kısa bir süre içinde Suriye'ye dönmesini sağlayacağız ama bu 1 senelik süre içinde de çocuklarımızın canına kasteden, sokaklarda terör uygulamak isteyen, uyuşturucu ticaretine giren, kaçakçılık yapan Suriyeli çetelerin varlığına asla izin vermeyeceğiz. Hepsini kulaklarından tuttuğumuz gibi Halep'in ortasına indireceğiz" diye konuştu.

Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız

Ümit Özdağ, Türkiye, Suriye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız - Son Dakika


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