Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız - Son Dakika

BAĞIMSIZ İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, "Türk milletine verdiğimiz sözü yerine getireceğiz ve Suriyelilerin barış içinde, Türkiye'nin dostları olarak 1 sene gibi kısa süre içinde Suriye'ye dönmesini sağlayacağız. Bu 1 senelik süre içinde de çocuklarımızın canına kasteden, sokaklarda terör uygulamak isteyen, uyuşturucu ticaretine giren, kaçakçılık yapan Suriyeli çetelerin varlığına asla izin vermeyeceğiz. Hepsini kulaklarından tuttuğumuz gibi Halep'in ortasına indireceğiz" dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Özdağ, Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Özdağ, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama yapan Özdağ, "Türk milletine her vesileyle yıllardan beri verdiğimiz sözü artık Türk milletinin iradesini yansıtan tek siyasi hareket, tek siyasi duruş olarak hep birlikte veriyoruz. Suriyeliler Suriye'ye dönecekler. Türkiye'de 1 tane Suriyeli kalmayacak, buna izin vermeyeceğiz. Anadolu'nun derinliklerindeki Kayseri'de bile bugün nüfusun yüzde 10'una yakın bir bölümünü Suriyelilerin oluşturmaya başladığını görüyoruz. Kendi gettolarını kurmuş durumdalar. Suriyeliler Kayseri'ye geldikten sonra bu kentte suç oranlarının arttığını bütün Kayserililer biliyorlar. Evet bazıları 'Kayseri'de Suriyelileri ucuz işçi olarak çalıştırmak iyi oluyor' diyorlarsa bunlar Kayseri'nin nüfusunun çok az bir bölümünü oluşturuyorlar. Kayserililerin yüzde 95'i bu durumdan ağır bir şekilde rahatsız ve artık Suriyelilerin evlerine, yurtlarına dönmelerini haklı olarak istiyorlar" diye konuştu.