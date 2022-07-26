Ümit Özdağ: "Uyuşturucu Kullanırken Yakalanan Sığınmacı Serbest Kalırken, Kamptan Kaçan Sığınmacıları Haber Yapan Tutuklandı" - Son Dakika
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Ümit Özdağ: "Uyuşturucu Kullanırken Yakalanan Sığınmacı Serbest Kalırken, Kamptan Kaçan Sığınmacıları Haber Yapan Tutuklandı"

26.07.2022 19:27
Ümit Özdağ: "Uyuşturucu Kullanırken Yakalanan Sığınmacı Serbest Kalırken, Kamptan Kaçan Sığınmacıları Haber Yapan Tutuklandı"

Osmaniye'ye gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Uyuşturucu kullanırken yakalanan sığınmacılar serbest bırakılırken, bulundukları kamptan yasaları ihlal ederek kaçan Afgan vatandaşlarının haberini yaptığı için Tolga Hasan Balcılar kardeşimiz önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Yapmış olduğu şey sadece haber vermek" dedi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'ye gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Uyuşturucu kullanırken yakalanan sığınmacılar serbest bırakılırken, bulundukları kamptan yasaları ihlal ederek kaçan Afgan vatandaşlarının haberini yaptığı için Tolga Hasan Balcılar kardeşimiz önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Yapmış olduğu şey sadece haber vermek" dedi

Osmaniye'ye esnaf ziyareti için gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Afganların Cevdetiye'deki kamptan kaçışını, sondakikaosmaniye adlı sosyal medya sayfasında haber yaptığı için Tolga Hasan Balcılar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

"HUKUK BİR GÜN SİZE DE GEREK OLACAK"

Ümit Özdağ şunları söyledi:

"Bugün Osmaniye'ye gelirken yolda yardımcıma İstanbul'da bir mahkemenin aldığı karar ulaştı. Bu karara göre Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan bir yabancı uyuşturucu ile yakalanmış gözaltına alınmış fakat mahkeme yargılanmasına gerek olmadığı kararını alarak serbest bırakmış. Uyuşturucu kullanırken yakalanan sığınmacılar serbest bırakılırken, bulundukları kamptan yasaları ihlal ederek kaçan Afgan vatandaşlarının haberini yaptığı için Tolga Hasan Balcılar kardeşimiz önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Yapmış olduğu şey sadece haber vermek.

"TÜRKİYE'DEN HANGİ PARALAR, HANGİ ALTINLAR, HANGİ UÇAKLARLA HELİKOPTERLERLE NEREYE GÖTÜRÜLÜYOR?"

Hukuk dışı kararlar alanlar şunu da düşünsünler kendilerine bu kararları almalarına telkin edenler acaba dünyanın hangi başkentlerinde ev satın alıyorlar ve bu evleri niye satın alıyorlar? Neyin hazırlığı içindeler? Türkiye'den hangi paralar, hangi altınlar, hangi uçaklarla helikopterlerle nereye götürülüyor? Bu kararları alırken hukuka tecavüz ederken yarın bu hukukun sizin de ihtiyaç duyacağınız bir hukuk olduğunu asla unutmayın. Biz Zafer Partisi olarak hepimiz bu iş bitene kadar basın özgürlüğünün arkasında olacağız. Tolga sadece haber yaptı kışkırtmadı, kışkırtan bu insanları içeriye getiren milyonlarca Afganlıyı, Suriyeliyi ve bu insanları Türk halkının başına musallat eden iktidardır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ümit Özdağ, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ: 'Uyuşturucu Kullanırken Yakalanan Sığınmacı Serbest Kalırken, Kamptan Kaçan Sığınmacıları Haber Yapan Tutuklandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ: "Uyuşturucu Kullanırken Yakalanan Sığınmacı Serbest Kalırken, Kamptan Kaçan Sığınmacıları Haber Yapan Tutuklandı" - Son Dakika
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