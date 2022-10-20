Ümit Özlale: 3 Gün Önce Sunulan Bütçe Teklifinde, Faiz Giderlerinin Yüzde 71,5 Artışla 565,6 Milyar TL Olacağı Açıklanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirmesini eleştirerek, "TCMB, politika faizini 150 baz puan düşürmüş. Çok değil, 3 gün önce sunulan bütçe teklifinde, faiz giderlerinin yüzde 71,5 artışla 565,6 milyar TL olacağı açıklanmıştı. Siz daha politika faizini düşürmeye devam edin. Belki faydası olur" dedi.

Ümit Özlale, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekmesine tepki gösterdi. Özlale, sosyal medya hesabında bugün şu açıklamayı yaptı:

"TCMB, politika faizini 150 baz puan düşürmüş. Çok değil, 3 gün önce sunulan bütçe teklifinde faiz giderlerinin yüzde 71,5 artışla 565,6 milyar TL olacağı açıklanmıştı. Siz daha politika faizini düşürmeye devam edin. Belki faydası olur."