Ümit Özlale: "Yoksulluk Kader Olamaz. Yoksulluğu Bitirmeyi Değil Yönetmeyi Seçen Bu İktidara Yolun Sonu Göründü"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "TÜİK verilerine göre ülkemizde aylık geliri 100 doların altında olanlar 2016'dan 2020'ye 7 milyon kişi artarak 14,7 milyon kişiye yükseldi. Günlük geliri 1,25 dolar altında olan kişi sayısı 4 yılda 3,1 katına çıkarak 2020'de 1,6 milyon oldu. 'Yoksulluk kader değildir, kader olamaz'. Yoksulluğu bitirmeyi değil yönetmeyi seçen bu iktidara yolun sonu göründü" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, sosyal medya hesabında, "Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı. Özlale, Cem Karaca'nın "Yoksulluk kader değildir, kader olamaz" sözlerinin yer aldığı fotoğrafı da ekleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. TÜİK verilerine göre ülkemizde aylık geliri 100 doların altında olanlar 2016'dan 2020'ye 7 milyon kişi artarak 14,7 milyon kişiye yükseldi. Günlük geliri 1,25 dolar altında olan kişi sayısı 4 yılda 3,1 katına çıkarak 2020'de 1,6 milyon oldu. 'Yoksulluk kader değildir, kader olamaz.' Yoksulluğu bitirmeyi değil yönetmeyi seçen bu iktidara yolun sonu göründü. İYİ Parti iktidarında yoksulluğu bitirecek, eşit ve adil bir Türkiye'ye kavuşacağız."