Son Dakika Haberleri: Ümit Öztürk 52 Gün Sonra Düdük Çalacak

Ümit Öztürk 52 Gün Sonra Düdük Çalacak

1 saat önce

FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta verdiği tartışmalı kararların ardından tam 52 gün sonra Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok-Giresunspor müsabakasında düdük çalacak.

Ümit Öztürk 52 Gün Sonra Düdük Çalacak, System.String[]
FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta verdiği tartışmalı kararların ardından tam 52 gün sonra Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok-Giresunspor müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), bir süredir dinlendirilen Ümit Öztürk'e de uzun bir aranın ardından görev verdi. Son olarak 10 Şubat 2019'da Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi yöneten ve verdiği tartışmalı kararlarla özellikle bordo-mavili camianın tepkisini çeken Öztürk, tam 52 gün sonra yeşil sahaya çıkmış olacak. FIFA kokartlı hakem, 3 Nisan Çarşamba günü Balıkesirspor Baltok-Giresunspor maçında düdük çalacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Giresunspor, Ümit Öztürk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor'u Sarsan İki Ölüm Haberi Galatasaray'da Gomis Krizi! FIFA'ya Gidiliyor Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızı Liya İle İlk Paylaşım: Hiç Bu Kadar Mutlu Olmamıştım Öğretmenine Verdiği Kazanma Sözünü Tutamayan Ayşe Şaran, Pistte Ağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit Öztürk 52 Gün Sonra Düdük Çalacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]