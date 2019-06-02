Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya
24 dakika önce
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:34 Kaynak: AA
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan Ümit Şamiloğlu
, barfiks aletinde altın madalya kazandı. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya
'nın Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ümit Şamiloğlu'nun barfiks aletinde altın madalya aldığı belirtildi.
Milli sporcu yarışmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı.
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