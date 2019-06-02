Son Dakika Haberleri: Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya
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Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya

24 dakika önce

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde altın madalya kazandı.

Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya, System.String[]
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ümit Şamiloğlu'nun barfiks aletinde altın madalya aldığı belirtildi.
Milli sporcu yarışmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:34 Kaynak: AA
Ümit Şamiloğlu, Spor
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