Ümit Sayın ile Eda Modoğlu 12 yıl sonra evlendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ümit Sayın ile Eda Modoğlu 12 yıl sonra evlendi - Son Dakika Magazin

Ümit Sayın ile Eda Modoğlu 12 yıl sonra evlendi

7 saat önce

Ysabel İstanbul'da yapılan nikah töreninde Ümit Sayın'ı ünlü dostları da yalnız bırakmadı.

Ümit Sayın ile Eda Modoğlu 12 yıl sonra evlendi, System.String[]

Ysabel İstanbul'da yapılan nikah töreninde Ümit Sayın'ı ünlü dostları da yalnız bırakmadı.

Ümit Sayın, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:04 
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