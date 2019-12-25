Son Dakika › Magazin › Ümit Sayın ile Eda Modoğlu 12 yıl sonra evlendi - Son Dakika Magazin
Ümit Sayın ile Eda Modoğlu 12 yıl sonra evlendi
7 saat önce
Ysabel İstanbul'da yapılan nikah töreninde Ümit Sayın'ı ünlü dostları da yalnız bırakmadı.
Ysabel İstanbul'da yapılan nikah töreninde Ümit Sayın'ı ünlü dostları da yalnız bırakmadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:04
Son Dakika Chp'li torun kanal istanbul'u eleştirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı İstanbul'da, apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı