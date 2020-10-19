Ümit Şengül: "Adanaspor karşısında alacağımız galibiyet ile telafisini gerçekleştireceğiz" - Son Dakika

Ümit Şengül: "Adanaspor karşısında alacağımız galibiyet ile telafisini gerçekleştireceğiz"

19.10.2020 00:58
Ümit Şengül:

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Ankaraspor karşısında ciddi pozisyonlar kaçırdıklarını söyleyerek, "Adanaspor ile evimizde oynayacağımız maçta alacağımız galibiyet ile telafisini gerçekleştireceğiz" dedi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Ankaraspor karşısında ciddi pozisyonlar kaçırdıklarını söyleyerek, "Adanaspor ile evimizde oynayacağımız maçta alacağımız galibiyet ile telafisini gerçekleştireceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, öncelikle Ankaraspor'da korona virüse yakalanan futbolcu ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından müsabaka hakkında görüşlerini aktaran Şengül, "Bizim için puan kaybetmememiz gereken bir maçtı. Çok ciddi pozisyonlar harcadık. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Rakibimizin hoca değişikliği direnç katmış. Her şey rağmen bizim kazanmamız gereken maçtı. Adanaspor ile evimizde oynayacağımız maçta alacağımız galibiyet ile telafisini gerçekleştireceğiz. Biz iyi takımız. Zaman zaman kötü oyunlar da olacak. Ama istediğimiz sonuçları Adanaspor maçı ile birlikte alarak yolumuza devam etmeye çalışacağız. Ankaraspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Ankaraspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Şengül: 'Adanaspor karşısında alacağımız galibiyet ile telafisini gerçekleştireceğiz' - Son Dakika Spor

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