Samsunspor-Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'a 2-0 yenilen Yılport Samsunspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Geylani, kendi hatalarının bu sonucu ortaya çıkardığını söyledi.

Geylani, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça öngördükleri şekilde başladıklarını aktardı.

GZT Giresunspor'un topu rakibine verip, fırsatları kovalayan bir ekip olduğunu aktaran Geylani, "Biz de oyunun böyle gelişeceğini biliyorduk. Takımımız eksilene kadar oyun böyle devam etti. Bizim adımıza her şey olumlu gidiyordu. 11'e 11 mücadele ederken, 1 puana üzüleceğimiz bir oyun oynuyorduk. Ama kırmızı kartlardan sonra işin rengi değişti. Biz kendi kendimize elimize gelen fırsatı ortadan kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Geylani, ligde normal sezonun tamamlanmasına 7 maç kaldığını ve Süper Lig hedefi için sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Şengül: "Ciddi hedeflerimiz var"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Samsunspor müsabakası öncesi 3 haftadır galip gelemediklerini hatırlattı.

Samsunspor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Şengül, şunları kaydetti:

"Maça çok kontrollü başladık. Rakibe hareket alanı bırakmadan oynamaya çalıştık. İlk yarıda bunu başardık. İkinci yarıda maçı kazanmak için hamleler yaptık. Rakibin de eksik kalması işimize yaradı, skoru bulduk. Rakip 2 kişi eksilince, oyunda üstünlüğü tamamen ele geçirdik ve galibiyete ulaştık. 12 maçlık kazanma periyodumuzda da rakiplerimize karşı hep iyi mücadeleler ortaya koyduk. Samsunspor bu ligin kaliteli takımlarından. Kazandığımız için mutluyuz. Ciddi hedeflerimiz var. Sezon başından beri bir mücadelenin içindeyiz. Giresun halkının, bizlerin bir hayali var. Bu hayali inşallah sezon sonunda gerçekleştireceğiz."