Son Dakika Haberleri: Ümit Uysal, sporculara seslendi
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Ümit Uysal, sporculara seslendi

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, IFMA-Çocuklar Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nın açılışında 75 ülkeden turnuvaya katılan sporculara, "Burada evinizdesiniz" diye seslendi.

Ümit Uysal, sporculara seslendi, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, IFMA-Çocuklar Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nın açılışında 75 ülkeden turnuvaya katılan sporculara, "Burada evinizdesiniz" diye seslendi.


Uysal, IFMA-Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Çocuklar ve Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nın açılış seremonisine katıldı. 6 Ekim'de sona erecek turnuvaya 75 ülkeden bin 300 sporcu katılırken, açılış seremonisi ülke bayraklarının geçiş töreniyle başladı. Bayrak törenin ardından turnuvanın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.


Uysal, Antalya ve bölgesinin antik çağda adının Pamfilya olduğunu belirterek "Bunun anlamı, çok farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı yer demek. Bunu hala sürdürüyoruz. Çok farklı kültürler barış içinde şehrimizde yaşamaya devam ediyor. Burada evinizdesiniz. Dünyanın en barışçı işini yapmak için buradasınız. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve kültür kadar barışçı aktiviteler maalesef yok" dedi.


Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna ise organizasyon için Türkiye ve Antalya'yı tercih eden IFMA'ya teşekkürlerini dile getirirken IFMA Başkanı Sakchye Tapsuwan da başarılı etkinlik için organizasyon komitesini kutladı. Konuşmaların ardından Tapsuwan ve beraberindeki heyet Başkan Uysal'a katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
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