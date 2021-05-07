Covid-19 pandemi sürecinde ümit ve genç kategorideki uluslararası müsabakalara zorunlu ara verilmesi nedeniyle belirli dönemlerde kamp çalışmaları gerçekleştiren Ankara TOHM'li judocular, Azerbaycan kadın milli takımıyla ikili antrenmanlara başladı.Trabzon TOHM'da 20 Mayıs tarihinde kadar devam edecek ortak çalışmada, belirlenen sağlık kuralları doğrultusunda judocular kuvvet, dayanıklılık ve randori ağırlıklı bir program gerçekleştirecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Judoda Azerbaycan ile ortak çalışma kampı başladı - Son Dakika Spor