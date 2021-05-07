Judoda Azerbaycan ile ortak çalışma kampı başladı

Ümit ve Genç Milli judocular, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Azerbaycan kadın milli takımıyla 20 Mayıs'a kadar ikili hazırlık antrenmanları yapacak.

Covid-19 pandemi sürecinde ümit ve genç kategorideki uluslararası müsabakalara zorunlu ara verilmesi nedeniyle belirli dönemlerde kamp çalışmaları gerçekleştiren Ankara TOHM'li judocular, Azerbaycan kadın milli takımıyla ikili antrenmanlara başladı.Trabzon TOHM'da 20 Mayıs tarihinde kadar devam edecek ortak çalışmada, belirlenen sağlık kuralları doğrultusunda judocular kuvvet, dayanıklılık ve randori ağırlıklı bir program gerçekleştirecek.

- Ankara