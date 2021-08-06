'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (4) - Son Dakika

ÜMİTCAN'IN AĞABEYİ EROL UYGUN DA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un da bugün gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: " Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

Caner ÜNVER/ANKARA,