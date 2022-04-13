Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası

13.04.2022 12:07
Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada sanık Ümitcan Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada sanık Ümitcan Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ümitcan Uygun'la beraber olan Esra Tanrıkulu (25), evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hankulu'nun şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde Uygun'un dışında Dilan C. ve Furkan G.'nin olduğu belirlenmişti.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Uygun, maktul Hankulu'nun ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben kimseyi öldürmedim"

Davanın bugün görülen karar duruşmasında son sözünü söyleyen Uygun suçsuz olduğunu belirterek, "Doğru bir tanedir. Er ya da geç her şey ortaya çıkacak. Ben kimseyi öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum takdir mahkemenin" dedi.

Bir önceki duruşmasında Hankulu'nun ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan Ümitcan Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan savcı mütalaa vermişti. Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme Uygun'a, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına hükmetti. - ANKARA

YORUMLAR
500
O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Ankara, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
12:06 O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:13:41. #1.13#
SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement