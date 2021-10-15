3 Haziran'da Keçiören ilçesinde bir evde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun tarafından şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almış, bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Uygun, 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüyle ilgili baş şüpheli olarak tutuklanmıştı.
Bugün konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarından yargılanan Uygun'un Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Uygun, Aleyna Çakır ile tartıştığı evin kendisine ait olduğunu söyledi. Aleyna Çakır'ın bulunduğu eve gelip darp ettiği öne sürülen Uygun, duruşmada evin tüm faturalarının kendisi adına olduğunu belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti.
Kendisine ait evde Aleyna Çakır'ın ağabeyi Emrah E.'nin kız arkadaşıyla birlikte 10 gün kaldığını söyleyen Uygun, "Biz Aleyna'yla birlikte yaşarken ağabeyi de bize misafir olarak geldi kaldı. Ağabeyinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna'nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de ağabeyiyle konuşup aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyiyle konuşup bunları barıştırdım" dedi.
Mağdur avukatları, olayın yaşandığı gün evde bulunan Enes Ö.'nün de duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, yapılacak tanıklığın yargılamaya yeni bir delil katmayacağı yönünde karar vererek, duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım - Son Dakika