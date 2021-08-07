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Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış - Son Dakika

Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

07.08.2021 11:54
Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış, System.String[]

ANKARA'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un (27), kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı.

ANKARA'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un (27), kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Tutuklama kararında Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin, şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu da belirtildi.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alındı. Hankulu ölmeden önce yanında bulunan Uygun ile birlikte yine evde bulunan genç kızın arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C. de (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda Esra ile arkadaş olduklarını, sabah evden çıkarken hayatta olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Ümitcan Uygun ile Furkan G. ve Dilan C., akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 'Suç delillerini gizlemek'le suçlanan Furkan G. ve Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİÜmitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklama kararı ortaya çıktı. Kararda, Ümitcan Uygun'un üzerine yüklenen 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100/3-a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin var sayıldığı katalog suçlardan olduğu ve kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, şüphelinin serbest bırakılması halinde tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin varlığına dair yine dosya kapsamında anlatımların yer aldığı vurgulandı.RAHATSIZLIĞINI BİLMESİNE RAĞMEN GİTTİAyrıca diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre Esra Hankulu ile şüpheli Ümitcan Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin odasında başka birinin bulunduğuna dair herhangi bir iddia veya delilin bulunmadığına işaret edildi. Esra Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen saat 08.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktığı belirtildi. Ümitcan Uygun'un, Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediğine de dikkat çekildi.ESRA'NIN TIRNAKLARINDA DNA PROFİLİ Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda ölen Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Ümitcan Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.ADLİ TIP RAPORU BEKLENECEKÖlümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmadı. Alınan bulgular, zehirlenme durumuna yönelik toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.'UYUŞTURUCU'DAN 6 AY TUTUKLU KALDI

Ümitcan Uygun, Sema Esen'in ölümünden sonraki süreçte 2 kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine geçen 10 Ocak'ta gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Uygun, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine yaklaşık 6 ay sonra 17 Temmuz'da Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edilmişti.


Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış
Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Ankara, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış - Son Dakika


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