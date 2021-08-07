Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış (2) - Son Dakika

Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış (2)
07.08.2021 12:57
AĞABEYİ DE TUTUKLANDIÜmitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası dün gözaltına alındı.
AĞABEYİ DE TUTUKLANDI
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası dün gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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