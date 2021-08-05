Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulundu - Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümüyle birlikte gündem olan Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu (25) ölü bulundu.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının ölümünün ardından yaptıkları çalışmada Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Uygun gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında 'uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirledi. Olay sonrası gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi.

(İHA)