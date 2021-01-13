Ümitcan Uygun'la uyuşturucu kullanan arkadaşı konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Ümitcan Uygun'la uyuşturucu kullanan arkadaşı konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı
13.01.2021 18:57
Uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G., çıkarıldığı hakimlikçe konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G., çıkarıldığı hakimlikçe konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis tarafından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli Fadime Büşra G.'nin konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
(İHA)
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