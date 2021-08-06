Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı - Son Dakika

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."