Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında bir kadını darp etti
09.03.2021 22:56
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu öne sürülen Gökhan ÖzbolatÜmitcan Uygun'un arkadaşı, bir kadını dövdüğü anları canlı yayında paylaştı
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu söylenen ve beraber görüntüleri bulunan Gökhan Özbolat, bir kadını tekme tokat dövdüğü anları canlı yayında paylaştı. Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kadının intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kadının baygın halini canlı yayında göstermişti.
Son Dakika Sallandığı salıncağın ipi boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi Hakan Çalhanoğlu'nun yaptırdığı aslan dövmesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan diskalifiye oluyor iddiası Son Dakika: Türkiye'de 9 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi Bekçilere kafa atıp kaçan saldırgan, evinde bazanın altında yakalandı TBMM'de kadına şiddeti araştırmak üzere komisyon kurulacak Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti