Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında bir kadını darp etti

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu söylenen ve beraber görüntüleri bulunan Gökhan Özbolat, bir kadını tekme tokat dövdüğü anları canlı yayında paylaştı. Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kadının intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kadının baygın halini canlı yayında göstermişti.



