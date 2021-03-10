Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti (2) - Son Dakika

Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti (2)
10.03.2021 01:12
EMNİYETTEN AÇIKLAMAAnkara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un arkadaşı G.Ö.'nün, bir kadını darbederken çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un arkadaşı G.Ö.'nün, bir kadını darbederken çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada "Görüntüler 2020 yılı Ağustos ayına ait olup, olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmış ve 03.10.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir" denildi.
Haber: ANKARA,
Son Dakika Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu TBMM'de kadına şiddeti araştırmak üzere komisyon kurulacak Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı