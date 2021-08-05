Üye Girişi
Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı - Son Dakika

Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı

05.08.2021 15:29

Aleyna Çakır cinayetiyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Ümitcan Uygun, geceyi beraber geçirdiği Esra Hankulu'nun ölü bulunması sonrası gözaltına alınarak tekrar gündeme bomba gibi düşrü. Hankulu'nun ölümü sonrası bir kadına yardım ederken cinayet işleyen Kadir Şeker hakkında binlerce tweet atıldı. Kadir Şeker'in tutuklandığını belirten kullanıcılar, Ümitcan Uygun'un serbest gezmesine büyük tepki gösterdi.

Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı Umitcan Uygun'un adı skandallarla anılmaya devam ediyor. Aleyna Çakır davasında yargılanan Ümitcan Uygun, sosyal medyada uyuşturucuya özendirici paylaşımlar yaptığı için tutuklanmış, 18 gün önce de tahliye edilmişti. Ancak Ümitcan Uygun, yeni bir skandalla gündeme geldi. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

KAMERA KAYITLARINDAN BERABER OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Esra Hankulu, ağzından kan gelmiş bir vaziyette bulunurken, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadı. Sır ölümle ilgili kamera kayıtlarını inceleyen polis, Umitcan Uygun'un geceyi Hankulu ile birlikte geçirdiğini belirleyince hemen gözaltına aldı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜ DE KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKMIŞTI

Ümitcan Uygun'un annesi de 17 Eylül 2020 tarihinde intihar etmişti. Çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan Gülay Uygun'un intiharı kafalarda soru işareti bırakmıştı. Uygun'un kafasının arkasından tek el ateş edilerek hayatına son verdiği belirtilmişti.

KADİR ŞEKER TT OLDU

Aleyna Çakır, Gülay Uygun ve Esra Hankulu'nun ölümüyle sonuçlanan üç olayda da adı geçen Ümitcan Uygun'a sosyal medyada tepkiler çığı gibi büyüyor. Yaşanan son olay sonrası sosyal medya kullanıcıları,dayak yiyen bir kadına yardım etmek isterken cinayet işleyen Kadir Şeker için binlerce tweet attı. Kadir Şeker'in tutuklandığını belirten kullanıcılar, Ümitcan Uygun'un ise hiçbir ceza almamasına tepki gösteriyor.

Atılan tweetlerden bazıları şöyle:

Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınması sonrası Kadir Şeker için binlerce tweet atıldı
Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınması sonrası Kadir Şeker için binlerce tweet atıldı
Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınması sonrası Kadir Şeker için binlerce tweet atıldı
Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınması sonrası Kadir Şeker için binlerce tweet atıldı
Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı

Aleyna Çakır, Kadir şeker, Cinayet, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok 15:28 Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi 15:00 Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek 14:30 Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu 14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları 14:05 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? 13:55 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar 13:41 THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum 13:13 Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum

Son Dakika Haberleri
15:56 Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolara çıktı
15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı
15:27 Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
14:59 Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi
14:34 Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı
14:29 Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek
14:18 Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu
14:04 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları
14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolara çıktı Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolara çıktı         
15:57
Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu         
15:08
SGK prim borçlularına müjde! Kredi ile emeklilik olanağı geldi SGK prim borçlularına müjde! Kredi ile emeklilik olanağı geldi         
14:44
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık         
14:03
Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi         
13:44
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi         
13:16
Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı         
13:07
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 16:01:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement