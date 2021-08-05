Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı

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Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı Umitcan Uygun'un adı skandallarla anılmaya devam ediyor. Aleyna Çakır davasında yargılanan Ümitcan Uygun, sosyal medyada uyuşturucuya özendirici paylaşımlar yaptığı için tutuklanmış, 18 gün önce de tahliye edilmişti. Ancak Ümitcan Uygun, yeni bir skandalla gündeme geldi. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

KAMERA KAYITLARINDAN BERABER OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Esra Hankulu, ağzından kan gelmiş bir vaziyette bulunurken, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadı. Sır ölümle ilgili kamera kayıtlarını inceleyen polis, Umitcan Uygun'un geceyi Hankulu ile birlikte geçirdiğini belirleyince hemen gözaltına aldı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜ DE KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKMIŞTI

Ümitcan Uygun'un annesi de 17 Eylül 2020 tarihinde intihar etmişti. Çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan Gülay Uygun'un intiharı kafalarda soru işareti bırakmıştı. Uygun'un kafasının arkasından tek el ateş edilerek hayatına son verdiği belirtilmişti.

KADİR ŞEKER TT OLDU

Aleyna Çakır, Gülay Uygun ve Esra Hankulu'nun ölümüyle sonuçlanan üç olayda da adı geçen Ümitcan Uygun'a sosyal medyada tepkiler çığı gibi büyüyor. Yaşanan son olay sonrası sosyal medya kullanıcıları,dayak yiyen bir kadına yardım etmek isterken cinayet işleyen Kadir Şeker için binlerce tweet attı. Kadir Şeker'in tutuklandığını belirten kullanıcılar, Ümitcan Uygun'un ise hiçbir ceza almamasına tepki gösteriyor.

Atılan tweetlerden bazıları şöyle: