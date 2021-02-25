Ümitcan Uygun'un "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Ümitcan Uygun'un "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından yargılanmasına başlandı

25.02.2021 15:39
Ümitcan Uygun'un

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. hakim karşısına çıktı.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. hakim karşısına çıktı.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka soruşturmadan tutuklanan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken tutuksuz sanık Enes Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından hakim, savunmasını yapması için sanık Uygun'a söz verdi.

Uygun, olay günü Bahçelievler Mahallesi'nde alkol aldığını, araba kullanacak durumda olmadığından arkadaşı Enes Ö'yü arayıp kendisini Sema Esen'in evine bırakmasını istediğini anlattı.

Enes Ö. ile eve gittiklerini, kapıyı Esen'in arkadaşının açtığını öne süren Uygun, "Bir zorlama olmadan normal şekilde içeriye girdik. Olaydan iki gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp, tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes ile evden ayrıldık." diye konuştu.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Uygun, şunları söyledi:

"Konut dokunulmazlığını ihlalle alakası yok. Biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik ve su faturası bile benim üzerimedir. Sema, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip bana küfretti. Ben de de sinirle o eve gittim. Çok alkollüydüm. Bir kez tokat attığım doğrudur. Sema astım hastasıydı, ilaç kullanıyordu."

Tutuksuz sanık Enes Ö. de Ümitcan Uygun'u şahsi aracıyla Esen'in evine götürdüğü, ikilinin evde tartışmaya başladıklarını anlattı.

Ümitcan Uygun'un tokat atması sonucu Sema Esen'in bayıldığını belirten Enes Ö, "Ümitcan 15-20 saniyelik bir canlı yayın açtı. Canlı yayında 'Öyle yapılmaz, böyle yapılır.' dedi. Sema ile Ümit, aynı telefonu kullanıyordu. Canlı yayın yapılan sosyal medya hesabı ise Sema'ya aitti." diye konuştu.

Hakimin, olayın tanığı Merve A'nın savcılık ifadesinde, "Sema baygın haldeyken Ümitcan canlı yayın yapıp 'Sema nakavt öyle olmaz, böyle olur.' dedi." şeklindeki beyanını hatırlatması üzerine Ümitcan Uygun, alkolün etkisinde olduğu için ne söylediğini tam olarak hatırlamadığını savundu.

Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz ise müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, Esen'in olaydan sonra şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Esen ailesinin avukatı ise olayın öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, mahkemenin görevsizlik kararı verip dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın ifade ettiği gibi Sema Esen ile aynı evde birlikte yaşayıp yaşamadığının tespiti için evdeki elektrik ve doğal gaz faturalarının istenilmesine karar verdi.

Mahkeme, dosyanın ağır cezaya gönderilmesi talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Aleyna Çakır, Hakaret, Ankara, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümitcan Uygun'un 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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