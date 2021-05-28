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Ümitcan Uygun'un "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Ümitcan Uygun'un "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından yargılanmasına devam edildi

28.05.2021 18:07
Ümitcan Uygun'un

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka soruşturmadan tutuklanan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Enes Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşma salonuna izleyici ve basın mensubu almayacağını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, duruşmada olay anında evde olan maktul Sema Esen'in arkadaşı Sera E. tanık olarak dinlendi. Avukat ve sanıkların beyanını alan mahkeme, duruşmayı 2 Haziran'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Esen'e ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Aleyna Çakır, Haziran, Ankara, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümitcan Uygun'un 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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