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Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı

08.08.2021 11:55

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçuyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uygun için 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alınmış ve Emniyet'teki işlemlerin ardından Ankara adliyesine sevk edilmişti.

1 AY KONUTU TERK ETMEMETEDBİRİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HANKULU'NUN AİLESİNİ DE TEHDİT ETMİŞTİ

Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır'ın ailesi Hatun Esen ile Mehmet Esen'in katıldığı FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına telefonla bağlanan Esra Hankulu'nun kuzeni, "Esra'nın Ümitcan Uygun'u tanıdığını bilmiyorduk. Esra uyuşturucu kullanmazdı, yeğenimi öldürdüler" diyerek isyan etmişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaparak "Esra'nın kuzeni Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek" tehdidinde bulunmuştu.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA DA TEHDİTLER SAVURMUŞTU

20 Ocak 2021 günü artık mevcut olmayan başka bir Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Ümitcan Uygun'un ağabeyi olduğunu söyleyen şahıs, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı

Türkiye Cumhuriyeti, Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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