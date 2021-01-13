Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullandığı görüntülerde yanında bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan kadın, yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan ve kendisine yardım eden Fadime Büşra G., İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alında. Uçak ile Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G.'nin Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

Daha önce "uyuşturucuya özendirmek" suçundan tutuklanan Uygun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)