Ümitköy'de Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği
1 saat önce
Gerek sosyal sorumluluk projeleri gerekse farklı etkinliklerle bölge halkının uğrak yeri olan Çankaya Evleri sömestr tatiline yönelik farklı bir etkinliğe daha imza atıyor.
Gerek sosyal sorumluluk projeleri gerekse farklı etkinliklerle bölge halkının uğrak yeri olan Çankaya
Evleri sömestr tatiline yönelik farklı bir etkinliğe daha imza atıyor. Ümitköy
Çankaya Evi'nin "Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği" atölye çalışması ile çocuklar plastik motor model uçak yapımını öğrenecek. Çocukların ebeveynlerinden herhangi biri ile katılabileceği program 28 Ocak'ta Ümitköy Çankaya Evi'nde gerçekleşecek.
Katılımın kontenjanla sınırlı olacağı program için son kayıt tarihi 23 Ocak olacak. Çocukların sömestr tatilinde ebeveynleri ile farklı bir etkinliğe katılma şansı sağlayan program için yetkililer, "Çocukların ev ve okul dışında ebeveynleri ile farklı bir etkinlikte bulunmaları onlara sosyalleşme fırsatı verir ve belirli bir sosyal yapıdan daha fazlasını görmesini sağlar. Çocukların özellikle takım çalışması gibi aktivitelerle problem çözme, iletişim ve stratejik düşünme becerileri gelişir" dedi.
28 Ocak saat 13.00-17.00 arası gerçekleştirilecek atölye çalışmasına katılım için son tarih 23 Ocak. İsim yazdırma ve detaylı bilgi için 235 95 86 numaralı telefon ile iletişim kurulabilecek. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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