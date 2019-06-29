Son Dakika Haberleri: Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk bronz madalya kazandı
Son Dakika Spor Haber

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk bronz madalya kazandı

1 saat önce

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda tatamiye çıkan Hilal Öztürk, bronz madalya ile Avrupa 3'üncüsü oldu.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk bronz madalya kazandı, System.String[]
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda tatamiye çıkan Hilal Öztürk, bronz madalya ile Avrupa 3'üncüsü oldu.
Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarda tatamiye çıkan judokalardan kadınlar +80 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya ile kapanışı yaparken sıkletinde Avrupa 3'üncüsü oldu. Öztürk, madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçti. 2'nci turda Yunan rakibini ipponla yendi. Çeyrek final müsabakasında Fransız rakibine yenilen Öztürk, repesaj maçlarına kaldı. Bu turlarda önce Güney Kıbrıslı, daha sonra Macar rakiplerini yenen Hilal Öztürk, bronz madalya maçında Rus Aleksandra Zagirova ile eşleşti. Rakibine (3 shido) ippon üstünlüğü kuran Öztürk, 3'üncülük kürsüsünde yer alırken, şampiyonanın kapanışına bronz madalya ile damgasını vurdu.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:53 Kaynak: DHA
Avrupa, Hilal Öztürk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Espor takımı Pİ5, Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek Çukur'un yıldız oyuncusu Berkay Ateş Avrupa'da yarışacak Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi Fatih Terim'in gözdesi Jimmy Durmaz'dan transfer cevabı: Tatilden sonra

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:33:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk bronz madalya kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]