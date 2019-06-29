Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk bronz madalya kazandı
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Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda tatamiye çıkan Hilal Öztürk, bronz madalya ile Avrupa 3'üncüsü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:53 Kaynak: DHA
Ümitler Avrupa
Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda tatamiye çıkan Hilal Öztürk
, bronz madalya ile Avrupa 3'üncüsü oldu. Varşova
'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarda tatamiye çıkan judokalardan kadınlar +80 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya ile kapanışı yaparken sıkletinde Avrupa 3'üncüsü oldu. Öztürk, madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçti. 2'nci turda Yunan rakibini ipponla yendi. Çeyrek final müsabakasında Fransız rakibine yenilen Öztürk, repesaj maçlarına kaldı. Bu turlarda önce Güney
Kıbrıslı, daha sonra Macar rakiplerini yenen Hilal Öztürk, bronz madalya maçında Rus Aleksandra Zagirova ile eşleşti. Rakibine (3 shido) ippon üstünlüğü kuran Öztürk, 3'üncülük kürsüsünde yer alırken, şampiyonanın kapanışına bronz madalya ile damgasını vurdu.
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