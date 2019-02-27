Son Dakika Haberleri: Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) İçin Geri Sayım Başladı

Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) İçin Geri Sayım Başladı

39 dakika önce

Avrupa Judo Birliği'nin faaliyet takviminde yer alan Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) Judo müsabakaları 2-3 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]
Avrupa Judo Birliği'nin faaliyet takviminde yer alan Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) Judo müsabakaları 2-3 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Avrupa Judo Birliği'nin yarışma takviminde yer alan ve geleneksel hale gelen Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) için geri sayım başladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde 2-3 Mart tarihleri arasında yapılacak olan ve 26.'si düzenlenecek müsabakalara şu ana kadar 19 ülkeden 171 kadın, 296 erkek olmak üzere toplam 467 judoka kayıt yaptırdı. Türk judosunun kurucuları arasında yer alan Nazım Canca adına yapılan ve Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek kupa karşılaşmalarının programı şöyle:

2 Mart Cumartesi

Bayanlar: 40, 44, 48 ve 52 kg

Erkekler: 50, 55, 60 ve 66 kg

3 Mart Pazar

Bayanlar: 57, 63, 70 ve +70 kg

Erkekler: 73, 81, 90 ve +90 kg - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:45 Kaynak: İHA

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