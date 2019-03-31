Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Musa Şimşek Altın Madalya Kazandı
2 saat önce
Rusya'nın Tula kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda Musa Şimşek altın madalya kazandı.
Rusya
'nın Tula kentinde yapılan Ümitler Avrupa
Kupası'nda Musa Şimşek
altın madalya kazandı. Sabah
seansında İlk turu bay geçen Şimşek, ikinci turda Moldovalı rakibi Stanila'yı ipponla yenerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Danimarkalı Ivanian'ı waza-ari puanıyla yenen Şimşek, yarı finalde Rus Marev'i ipponla yenerek finalist oldu.
Rus Abdul-Kerim Tasuev le akşam seansında karşılaşan Şimşek, maçı ipponla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:55 Kaynak: DHA
Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!
Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor
Los Angeles Lakers'ta LeBron James Sezonu Kapattı
Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı!