Son Dakika Haberleri: Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Musa Şimşek Altın Madalya Kazandı

Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Musa Şimşek Altın Madalya Kazandı

2 saat önce

Rusya'nın Tula kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda Musa Şimşek altın madalya kazandı.

Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Musa Şimşek Altın Madalya Kazandı, System.String[]
Rusya'nın Tula kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda Musa Şimşek altın madalya kazandı.

Sabah seansında İlk turu bay geçen Şimşek, ikinci turda Moldovalı rakibi Stanila'yı ipponla yenerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Danimarkalı Ivanian'ı waza-ari puanıyla yenen Şimşek, yarı finalde Rus Marev'i ipponla yenerek finalist oldu. 

Rus Abdul-Kerim Tasuev le akşam seansında karşılaşan Şimşek, maçı ipponla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:55 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Musa Şimşek, Avrupa, Spor
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