Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı - Son Dakika Spor

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı

6 saat önce

TÜRKİYE Judo Federasyonu'nun bu yılki ilk faaliyeti olan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı.

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı, System.String[]

TÜRKİYE Judo Federasyonu'nun bu yılki ilk faaliyeti olan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı.

Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sporseverler tribünleri doldurdu. Turnuvayı izleyen Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de 81 ilde yapılan judonun Kilis'te düzenlenmesi bizi mutlu etti. 62 ilimizden 871 sporcunun yanı sıra antrenör, hakemler ile birlikte 1250 kişi burada bulunuyor. İnsanların Kilis'e gelirken bakışları biraz farklıydı, geldikleri günden beri insanların bakış açıları biraz daha değişmiş oldu. Spor sadece bir yarışma değil, kültürel olarak büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakalardan görüntüler

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un açıklamaları

Yarışmalardan görüntüler

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, DHA)


Türkiye, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa 'Türkiye'ye ilgi duyduğu için' vatandaşlık vermeyi reddetti
Doğduğun Ev Kaderindir, dünyada en çok konuşulan dizi oldu 2 dönem milletvekilliği yaptı, "Her şey daha güzel olacak" diyerek istifa etti Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:50:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]