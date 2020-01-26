Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaeli damgası

Kilis'te düzenlenen Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kocaelili judocular, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 1'inciliği elde etti.

Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaelili judocular, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 1'inci oldu. Beşevler Spor Salonu'nda yapılan son gün karşılaşmalarından sonra 2'nciliği Manisa 2 altın, 3gümüş ve 5 bronzla elde ederken, Ankara ise 1 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile 3'üncü sırada yer aldı.

Son gün müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcular şu şekilde:

Kadınlar:

70 Kg: 1. Şeyda Nur Çiçek (Manisa), 2. Gülbeyaz Seviş ( Denizli ), 3. Elif Nas Bostancı ( Zonguldak ), 3. Rümeysa Koto( Rize ).

+ 70 Kg: 1. Duygu Dirgen (Manisa), 2. Nahide Saylağ( Mardin ), 3. Yağmur Yılmaz ( Trabzon ), 3. Öznur Efe (Manisa).

Erkekler: