Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika Spor

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

18 dakika önce

Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kilis'teki müsabakalarda ilk gününde Kocaelili judocular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sırayı aldı.

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu, System.String[]

Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kilis'teki müsabakalarda ilk gününde Kocaelili judocular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sırayı aldı.


Kilis'teki Beşevler Spor Salonu'nda yapılan müsabakaları başladı. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen dereceye girenlere madalyalarını verdi.


Şampiyonada ilk gün dereceye girenler şöyle belirlendi:


Kadınlar: "40 Kilo 1. Zeynep Betül Sarıkaya (Kocaeli), 2. Nehir Ekşi (Manisa), 3. Zilan Ertem (Manisa), 3. Gülşen Tanrıkulu (Manisa). 44 Kilo: 1. Ecre Alayıldız, 2. Nurten Doğrusoy (Kocaeli), 3. Ayşe Nur Sülün (Kocaeli), 3. Ceren Yılmaz (Manisa). 48 Kilo: 1. Sıla Ersin (Kocaeli),2. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 3. Şeyma Yıldırım (Konya), 3. Berika Kaplan (Samsun)"Erkekler: "50 Kilo: 1. İbrahim Demirel (Antalya), 2. Azmi Kocabey (Rize), 3. Ali Bozkurt (Kocaeli), 3. Yunus Emre Taviloğlu (Rize). 55 Kilo: 1. Yunus Emre Esenboğa (Iğdır), 2. Nizam Karsliyev (Antalya), 3. Şamil Demet (Ankara), 3. Enes Çakan (Kocaeli). 60 Kilo: 1. Talha Büyükeser (Konya), 2. Yücel Göker (Konya), 3. Davut Toktay (Van), 3.Emre Erman (Yalova)" - KİLİS

Türkiye, Kocaeli, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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