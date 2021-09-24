Ümitler ve Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası yapıldı - Son Dakika

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen Ümitler ve Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Elazığ'da gerçekleştirildi.

Yakup Kılıç Spor Salonu'nda 51 ilden 449 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın Elazığ'da yapılmasının kent adına önemli olduğunu söyledi.

Sporun sosyalleşme aracı olduğunu aktaran Yırık, şöyle konuştu:

"Sporu yaparken sizi insanlar daha çok tanıyacak. Siz daha çok arkadaşınızı tanıyacaksınız. Spor yaptığınız müddetçe sağlığınız da spor yapmayandan daha iyi olacak. Bu sağlık ile birlikte okul ve eğitim hayatınızda daha başarılı olursunuz. Bundan zerre kadar kuşkunuz olmasın. Hepiniz zeki, çalışkan, başarılı öğrenciler ve sporcularsınız. Elazığ'ımızın bu güzel iklimini, muhabbetini, sevgisini, misafirperverliğini burada olduğunuz süre içerisinde doyasıya yaşayacaksınız."

Federasyonun Asbaşkanı Bünyamin Er de müsabakalara katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Daha sonra şampiyonaya katılan kadın ve erkek sporcular farklı kategorilerde müsabakalara çıktı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Erkaya Yırık ve Asbaşkan Bünyamin Er tarafından verildi.