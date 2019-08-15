Son Dakika Haberleri: UMITRON, Fish Appetite Index'i piyasaya sürdü
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UMITRON, Fish Appetite Index'i piyasaya sürdü

1 saat önce

Su ürünleri teknoloji sağlayıcısı UMITRON, gerçek zamanlı okyanus esaslı balık iştah algılama sistemi olan Fish Appetite Index'i (FAI) piyasaya sürdüğünü duyurdu.

UMITRON, Fish Appetite Index'i piyasaya sürdü, System.String[]
Su ürünleri teknoloji sağlayıcısı UMITRON, gerçek zamanlı okyanus esaslı balık iştah algılama sistemi olan Fish Appetite Index'i (FAI) piyasaya sürdüğünü duyurdu.

UMITRON, ( Singapur, Kurucu Ortak/ İdari Müdür Masahiko Yamada), gerçek zamanlı okyanus tabanlı balık iştah tespit sistemi olan Fish Appetite Index'i (FAI) piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, FAI'nın, balık iştahını doğru bir şekilde hesaplamak amacıyla ilgili verileri video akışlarından toplamak için etkin makine öğrenimi ve görüntü analiz tekniklerini kullandığını, FAI yazılımı, beslenme faaliyetlerini iyileştirmek üzere mevcut müşterilere temin edildiği aktarıldı. Çiftçilerin, balıkların gereğinden az beslenmesi sonucu büyüme oranlarının düşmesi ve akabinde pazara geç ürün verilmesi riskine karşın aşırı beslenme sonucu masrafların artması ve çevreye potansiyel olarak zarar verilmesi riskiyle karşı karşıya kaldığı, IoT (Bilişim Teknoloji) aygıtları ve makine öğrenimi gibi yeni veri analitik teknolojilerinin, çiftçilere beslenme aktivitelerini geliştirecek bir çözüm sunduğu bildirildi.

UMITRON'un idari müdürü Masahiko Yamada konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Günümüzde pek çok şirket, farklı sektörler için makine öğrenme algoritmaları geliştirmektedir, ancak bu algoritmaları ideal şartlarda test etmektedirler. FAI, mevcut müşterilerimiz tarafından okyanus tabanlı çiftlik sahalarında gerçek dünya koşullarında kullanılmaktadır. Potansiyel müşterilerimizin bazıları için yapay zekaya tamamen güvenmek ilk başta zor olabilir, ancak ürün, verimliliği arttırmak ve atık miktarını azaltmak amacıyla kullanılabilecek önemli bir araçtır".

UMITRON CTO'su Takuma Okamoto ise şu değerlendirmelerde bulundu: "İştah analiz yaklaşımımız, müşteri geri bildirimi dikkate alınarak geliştirilmiştir. Şirket, mevcut müşterilerimize otomatik temin edilecek benzeri katma değerli yazılım hizmetlerini geliştirmeye devam edecektir. Ayrıca, potansiyel müşterilerle veya ekipman ortaklarıyla görüşmeler sonrasında diğer pratik uygulamaları geliştirmeye açığız". - İSTANBUL
Singapur, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
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