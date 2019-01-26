Son Dakika Haberleri: Umke Aracı Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Umke Aracı Kaza Yaptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Antalya'dan Kumluca'ya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Umke Aracı Kaza Yaptı: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'dan Kumluca'ya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'da devam eden şiddetli yağış ve hortum nedeniyle meydana gelen afete müdahale etmek için yola çıkan UMKE aracı olumsuz hava şartları nedeniyle kaza yaptı. UMKE Antalya İl Başkanı Feyyaz Deniz Sarıgöl'ün de içinde bulunduğu araçta 1 kişi hafif yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Kumluca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Antalya, 3. Sayfa
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