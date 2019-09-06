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UMKE'den Asar Mahallesi'nde tatbikat

2 saat önce

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 6. Bölge Samsun Koordinatörlüğü, acil durumlara hazırlık amacı ile Asar Mahallesi kamp alanında 'UMKE Bölge Eğitim Tatbikatı' gerçekleştirdi.

UMKE'den Asar Mahallesi'nde tatbikat, System.String[]

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 6. Bölge Samsun Koordinatörlüğü, acil durumlara hazırlık amacı ile Asar Mahallesi kamp alanında 'UMKE Bölge Eğitim Tatbikatı' gerçekleştirdi.


UMKE 6. Bölge Samsun Koordinatörlüğü, acil durumlara hazırlık için Asar Mahallesi kamp alanında tatbikat yaptı. Bafra Belediyesinin lojistik katkıları ile gerçekleşen tatbikata Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katılarak yetkilerden bilgi aldı. Kılıç, "Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri'nin gönüllü kurtarma ekibi olan UMKE'nin toplamda 12 bin personeli mevcut. Hekim ve sağlık personelinden oluşan UMKE, 81 ilde afet ve acil durumlarda görev yapıyor. UMKE ekipleri ulusal müdahalelerin yanı sıra Pakistan, Endonezya, Haiti, Sudan, Somali, Nepal, Bangladeş, Yemen, Mozambik gibi birçok ülkedeki afetlerde aktif görev aldı ve çoğu zaman olay yerine en hızlı ulaşan ekipler arasında oldu. Böylesi aktiflik ve başarıya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 6. Bölge Samsun Koordinatörlüğünce Asar Mahallemizdeki kamp alanında gerçekleştirilen tatbikatı hayata geçiren ve Doğal afetlerde hayat kurtaran sağlık ekiplerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
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