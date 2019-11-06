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UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Kale Altı Kırsalı'nda (İtalyan Koyu) 60 gönüllü UMKE personelinin katılımıyla UMKE 20. Bölge Tatbikatı gerçekleştirildi.

UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Kale Altı Kırsalı'nda (İtalyan Koyu) 60 gönüllü UMKE personelinin katılımıyla UMKE 20. Bölge Tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, kayalıklarda mahsur kalan kazazedelerin kurtarılma anı havadan görüntülendi.


Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü kale altı kırsalında, İtalyan koyu olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen tatbikat öncesi, UMKE gönüllüleri ile bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, UMKE gönüllülerine fedakarlıklarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.


Katılımcıların bilgi ve becerisini arttırmak, Afet ve Olağandışı durumlarda UMKE personelinin müdahale aşamalarını test etmek için İl UMKE Birim Sorumlusu Dr. Nejdet Topçuoğlu yönetiminde hasta arama kurtarma, taşıma teknikleri, dağlık arazide yaralı müdahalesi eğitim ve tatbikatları yapıldı.


Ayrıca, Edirne ve Tekirdağ İlleri Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD) tarafından su üstü kurtarma, arazide arama kurtarma ve yaralı tahliyesi gibi konularda, UMKE ve AFAD eğitmenleri tarafından katılımcılara uygulamalı eğitimler verilip tatbikatlar yapıldı. Kayalıklarda mahsur kalan kazazedelerin kurtarılmasını konu alan gerçeğini aratmayan tatbikat, havadan da görüntülendi. - EDİRNE

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
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