UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde eğitim kampı ve tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gerçeği aratmadı.

Düzce Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Akçakoca Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli 24 UMKE personelinin katılımı ile eğitim kampı düzenlendi. Ormanlık alan içerisinde ormanda kaybolan vatandaş, ormanda yaralanan vatandaş ve uçuruma yuvarlanan vatandaşların kurtarma tatbikatları yapıldı.

Senaryo gereği omanlık alan içerisinden kurtarmaların yapılmasının ardından vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı. Tatbikatı takip eden Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, tatbikata katılanlara teşekkürlerini iletti. Yılmaz, "Son zamanlarda yurdumuzun genelinde artan kayıp ve orman işçilerinin yaşadığı kaza sonucu oluşan kurtarma ve sağlık ihtiyaçlarına binaen eğitim kampı düzenledik. Düzenlenen eğitim programı içerisinde geniş arazilerde koordinatlara yönelik arama ve medikal kurtarma çalışmaları kapsamında oryantiring eğitimi, doğada hayatta kalma ve zor şartlar altında medikal tedavi uygulamaları eğitimleri verildi. Bizler İl Sağlık Müdürlüğü olarak sizlerin hep yanınızdayız ve her zaman UMKE'yi desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE