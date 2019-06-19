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UMKE'den kurtarma eğitimi

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), "İple Erişim ve Temel Arama Kurtarma" eğitimi aldı.

UMKE'den kurtarma eğitimi, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), "İple Erişim ve Temel Arama Kurtarma" eğitimi aldı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Yenice ilçesi Yazıköy mevkisinde gerçekleştiren eğitimlere katılan 21 UMKE personeli 4 gün boyunca, "Dağcılık Malzemelerinin Tanıtılması", "Düğümler ve Kullanım Alanları", "Yatay Yaşam Hattı" ve "İstasyon Kurulumu", "İple Erişim Yatay Geçiş", "Sedye Paketleme" ve "Nakil", "Acil Durum Senaryoları", "Ekip Kurma ve Koordinasyon", "Güvenli Bölge Belirleme" çalışmalarına katıldı.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan UMKE personeli, her çalışmanın sonunda Türk bayrağı açtı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Karabük, Yenice, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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