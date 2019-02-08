Umke'den Kurtarma Tatbikatı
1 saat önce
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE), Yedikuyular Kayak Merkezi
'nde gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
UMKE ekipleri, erken saatlerde geldikleri 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi'nde önce eğitim, ardından tatbikat yaptılar. Senaryo gereği kar yürüyüşüne çıkan 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yoğun kar yağışı ve tipi altında mahsur kalan kişilerin bulunduğu bölgeye hareket etti.
Ekipler, bir metreyi aşkın karlı bölgede yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları sedyeyle UMKE çadırına sevk etti. İl Sağlık Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Harun Çetin, " Kahramanmaraş
'ta yaz ve kış mevsimlerinde kullanılan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hem olaylara hazırlık için, hem de bölgemizde bulunan kayak merkezinde olası kazalara karşı UMKE ekiplerimizle eğitim ve tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımızın senaryosu üzerine yaralı arkadaşlarımızın yanına intikal ederek onları güvenli bölgeye getirdik. Bu tatbikatlarımız farklı zamanlarda devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:17 Kaynak: İHA
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