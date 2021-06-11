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UMKE'den nefes kesen tatbikat - Son Dakika

UMKE'den nefes kesen tatbikat

11.06.2021 10:29

UMKE'den nefes kesen tatbikat Gaziantep UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı Nefes kesen tatbikat takdir topladı UMKE'ciler zorlu tatbikatı başarıyla geçti Gaziantep'te UMKE'ye dahil olabilmek için eğitimden geçen sağlıkçıların katıldığı tatbikat film sahnelerini aratmadı.

UMKE'den nefes kesen tatbikat

Gaziantep UMKE'nin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı

Nefes kesen tatbikat takdir topladı

UMKE'ciler zorlu tatbikatı başarıyla geçti

GAZİANTEP - Gaziantep'te UMKE'ye dahil olabilmek için eğitimden geçen sağlıkçıların katıldığı tatbikat film sahnelerini aratmadı. Terör saldırısı, kimyasal saldırı ve deprem olmak üzere 3 etaptan oluşan tatbikatta her detay düşünülürken tatbikatın her aşaması nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Temel Eğitim Tatbikatı filmleri aratmayan görüntülere sahne oldu. Erikçe Macera Parkı'nda düzenlenen tatbikat öncesi UMKE ekipleri 3 günlük kampa girdi. 3 gün boyunca 15 eğitmen tarafından temel eğitimden geçirilen 25 kursiyer eğitimin sonunda gerçeği aratmayan bir tatbikata katıldı. Acil tıp uzmanı, doktor, paramedik ve hemşire ile farklı branşlardaki sağlıkçılardan oluşan 25 kursiyerlik ekip tatbikatı başarıyla geçmelerinin ardından sertifikalarını aldı. UMKE ekibinin tecrübe kazanabilmesi düzenlenen tatbikat her yönüyle nefes kesti.

Tatbikat gerçeği aratmadı

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vecdi Yıldız'ın anonsuyla başlayan tatbikatta kursiyerler ilk olarak terör saldırısı bölümünden geçti. Olay yerine hızla hareket eden UMKE ekipleri tatbikat esnasında zorlu bir sınav verdi. Tatbikatta yer alan yaralı yakınları ise UMKE ekiplerini psikolojik yönden zorladı. Bir yandan yaralı yakınlarını sakinleştiren UMKE üyeleri diğer yandan yaralılara müdahale etti.

Yaralılara makyajla yaralar açıldı, yaralı yakınları UMKE'yi zorladı

Tatbikatta rol alan yaralıların vücutlarına makyaj malzemeleriyle gerçekten farksız görünen yaralar açıldı. Yaralılar ise yarayı gerçekten yaşarmışçasına hareket ederek UMKE ekiplerinin yaralarını hızla tedavi etmesini istedi. Saldırının yaşandığı bölgeye 5 dakika içerisinde sahra hastanesi kuran ekipler bacağı, ayağı kopan, alnına cam parçası giren, ayağına tahta parçası saplanan yaralıları hızla hastaneye taşıdı. Gerçekten farksız olan terör saldırısı tatbikatını başarıyla geçen UMKE ekipleri hızları ve becerileriyle göz doldurdu.

Kimyasal saldırı etabında yaralıya hassas müdahale

Terör saldırısının ardından Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer saldırı bölümüne geçildi. Terör saldırı bölgesine yakın bir alana kimyasal saldırı düzenleyen teröristlerin artlarında bıraktığı yaralıya UMKE, itfaiye ve acil sağlık ekipleri müdahale etti. Özel kıyafetler giyen ekipler, aşamalı olarak büyük bir dikkatle yaralıya müdahale etti. UMKE ekibinin alandan çıkardığı yaralının kıyafetini değiştiren ekipler hastaya olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansa aldı.

Son etap deprem enkazı oldu

UMKE ekipleri ise son olarak depremin ardından oluşan bir enkazda sıkışan vatandaş için hareket geçti. Enkaza hızla müdahale eden ekipler büyük bir dikkatle enkazın altına girdi. Vatandaşa ulaşabilmek için hızla yarışan UMKE ekibi, zorlu mücadelenin ardından yaralıya ulaştı. Enkaz altında yaralıya müdahale eden UMKE ekibi ilk müdahalenin ardından yaralıyı enkaz dışarısına çıkardı.

"UMKE terör saldırısı, KBRN, deprem etaplarını başarıyla geçti"

Tatbikatın ardından 25 gönüllünün daha ekibe katıldığını ifade eden Dr. Vecdi Yıldız, Gaziantep'te 168 olan gönüllü sayısının 193'e yükseldiğini paylaştı. Zorlu tatbikatı başarıyla geçen gönüllülere sertifika verdiklerini aktaran Yıldız, "UMKE' çalışanı olabilmek için ilk önce sağlıkçı olmak gerekiyor. Başvuruların ardından mülakattan geçen sağlıkçıları daha sonra pratik ve teorik eğitime alıyoruz. Eğitimin ardından arkadaşları ekibe dahil ediyoruz. Tatbikatımız 3 aşamalıydı. Birinci aşamamız yaralıların olduğu etaptı. Bunu çok gerçekçi bir şekilde yaptık. İkinci aşamada ise KBRN dediğimiz biyolojik silahlarla yapılan saldırıydı. Saldırı sonrası nasıl müdahale edilmesi gerektiğini içeren bir tatbikat oldu. Son aşamada ise deprem ve afet durumunda göçük altında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik bir tatbikat oldu. Tüm etapları arkadaşlarımız başarıyla geçtiler" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep UMKE her türlü felakete her zaman hazır"

Tatbikattaki bütün aşamaların tamamen gerçeğe yakın yapıldığını sözlerine ekleyen Yıldız, "Her şey gerçekçi olarak yapıldı. Tatbikat harici kamp sürecinde de belirsiz saatlerde arkadaşlar kaldırıldı ve gerçeğine uygun çalışmalar yapıldı. İlimizde 193 kişi oluyoruz bunların içerisinde uzman doktorlarımız, pratisyen doktorlarımız, hemşireler yani her türlü sağlık çalışanı var. UMKE Koordinasyonu yine bizim 112 koordinasyondan sağlanıyor. İlk 30 dakika içerisinde ekip toplanıyor ve hızlıca olay yerine intikal ediyorlar. Burada profesyonel eğitimci arkadaşlarımız var, onların sayesinde UMKE' elemanları yetişiyor Fakat kolayda yetişmiyorlar çok zorlu koşullardan geçiyorlar. Yıl içerisinde iki defa bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde UMKE'ye olan başvuruları değerlendiriyoruz. Her alanda UMKE var, UMKE 'Hayattır' diyoruz. Gaziantep UMKE her türlü felakete her zaman fedakarca hazır" diye konuştu.

UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat
UMKE'den nefes kesen tatbikat

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gaziantep, Tatbikat, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UMKE'den nefes kesen tatbikat - Son Dakika


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