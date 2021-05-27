İZMİR UMKE'DEN, OLASI AFETLERE İÇİN TİTİZ HAZIRLIK - Son Dakika

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), deprem gibi olası afet anlarına hazır olabilmek için titiz bir çalışma yürütüyor. İzmir UMKE sorumlusu Paramedik Tolga Ünsel (34), kentte yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde bu hazırlıkların ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Depremde önemli ve zor görevler üstlenen, bu görevleri başarıyla yerine getiren UMKE, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılarla seslenerek ya da telefonla iletişim kurup hayatta tutmaya çalışmaktan, göçük altında solunum tüpü takmaya, damar yolu açmaya, hatta cerrahi işlem yapmaya kadar pek çok radikal tıbbi müdahalede bulunabiliyor. En zor durumlarda başarıyla görev yapan personel, bunun için hazır olmak zorunda. Bu nedenle 3 ayda bir toplanan ekipler malzeme, araç- gereç kontrolü yapıyor. Yıpranmış, deforme olmuş, kullanım ömrünü yitirmiş ürünler tespit edilip değiştiriliyor. Sürekli hazır olan ekipler, deprem gibi çeşitli afetlerde başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor.

'AFET VE OLAĞAN DIŞI DURUMLAR İÇİN HAZIRIZ'

Paramedik 2 çocuk babası Tolga Ünsel (34), İzmir UMKE'de medical çantalarımız, dağ kurtarma timi ile KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) malzemeleri olmak üzere çeşitli araçlarımız var. Bunların kontrolünü yapıyoruz. Özellikle KBRN kıyafetlerinin sağlam olup olmadığı, filtrelerinin kontrolünü yapıyoruz. Dağ timinin malzemelerinin deformasyona uğrayıp uğramadığına bakıyoruz. En kritik zamanlarda kullandığımız medikal çantalarımızın miat ve ekipman kontrollerini gerçekleştiriyoruz dedi.

Hastane çadırlarına da değinen Ünsel, 3 ayda bir açılıp bakımları yapılıyor. Bunlar şişme çadır. Haliyle deformasyona uğrayabiliyor. İçindeki tıbbi malzemelerin tamamı kuruluyor, kalibrasyonu yapılıyor. Afet ve olağan dışı durumlar için her zaman hazırız dedi.

MUCİZE ÇOCUK ELİF'İN KURTARILMASINDA YER ALDI

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6'lık depremde 65 saat sonra sağ kurtarılan mucize çocuk Elif'in kurtarılmasında yer alan ekipten biri olan Tolga Ünsel, Elif bebekte olay yeri sorumlusu bendim. Elif bebeğin canlılık belirtisini gördüğüm an, hızlı bir şekilde ekiplerimiz müdahalesini yaptı. Stabilizasyonunu gerçekleştirdi. Olay yerinde bulunan sahra hastane çadırımıza sokuldu. Deneyimli ekibimiz tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Damar yolu açıldı. İlk müdahalesi yapılarak en yakın hastaneye nakli gerçekleştirildi ifadelerini kullandı.

Paramedik 2 çocuk annesi Ebru Aydın (38) ise, Lojistik çalışmalarımız var. Kişisel koruyucu kıyafetlerimizin depolanması, envanterinin çıkarılması aynı zamanda eğitim çalışmaları yapıyoruz. UMKE personelinin tamamına bu eğitimler veriliyor diye konuştu.

Eğitimlerin yararlı olduğundan bahseden sağlık görevlisi evli ve 2 çocuk babası Kenan Demir (50) de, Soma maden faciası için Manisa iline intikal ettik. Hızla çadırlarımızı yerleştirdik. Çevre illerden gelen UMKE ile görev yaptık. Bir hafta görev yaptık dedi. Zorlu görevlerde çalıştıklarını belirten Demir, bu nedenle acil durumlarda tişörtleri üzerinde kan gruplarının yazılı olduğunu belirtti.

Hazırlıkların faydalı olduğunu belirten Paramedik 2 çocuk annesi Sevgi Sönmez (35) ise, etkilendiği olaylardan bahsederek, Van depremindeydik. 4 yaşında bir çocuğun enkazına ulaşmıştık. Ayağından başlayarak bedenine ulaşmak benim yüreğime dokunmuştu. Bir diğer olay ise, Suriye sınırında, savaşın aktif olduğu dönemde 17 yaşında bir gebemize müdahale etmiştim. Ateş altında ambulansla yol alırken tek başıma doğumunu gerçekleştirmiştim dedi.