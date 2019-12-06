Son Dakika Haberleri: UMKE'den sürücülere 'Yaşama yol ver' hediyesi
Son Dakika Güncel UMKE'den sürücülere 'Yaşama yol ver' hediyesi - Son Dakika

UMKE'den sürücülere 'Yaşama yol ver' hediyesi

6 saat önce

Bitlis'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından uygulama noktasında sürücülere 'Yaşama yol ver' kampanyası dahilinde çeşitli hediyeler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

UMKE'den sürücülere 'Yaşama yol ver' hediyesi, System.String[]

Bitlis'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından uygulama noktasında sürücülere 'Yaşama yol ver' kampanyası dahilinde çeşitli hediyeler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.


Bitlis UMKE ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada sürücülere bilgilendirme yapılarak, araç kokusu ve araç reflektörü hediye edildi. UMKE Birim Sorumlusu Paramedik Ömer Daşdemir, her yıl aralık ayının ilk haftasının 'Aile Sağlık Hizmetleri Haftası' olarak kutlandığını belirterek, "112 Acil Sağlık sistemi bu yıl 25'inci yaşını kutluyor. Bizler de bu hafta etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bitlis il ve ilçelerinde birçok faaliyetler belirledik. Bunlardan bir tanesi de polis uygulama noktasında trafikteki sürücü kardeşlerimize 'Yaşama yol ver' adlı kampanya kapsamında Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu araç kokusu ve reflektörlerimizi hediye ediyoruz. Bu etkinliğimizi İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile birlikte koordine ettik. Onların bilgisi ve koordinesi dahilinde çeşitli saatlerde uygulama noktasında bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Destek veren bütün ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.


Yapılan açıklamanın ardından sürücülere hediyeler verilerek bilgilendirme yapıldı. - BİTLİS

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Trafik Şube Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı
İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UMKE'den sürücülere 'Yaşama yol ver' hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]