UMKE'den sürücülere 'Yaşama Yol Ver' hediyesi

BİTLİS'te, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 'Yaşama yol ver' kampanyası dahilinde sürücülere çeşitli hediyeler dağıtarak, bilgilendirme yaptı.

Bitlis UMKE ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada, durdurulan araç sürücülerine uygulama hakkında bilgilendirmeler yapılarak, araç kokusu ve araç reflektörü hediye edildi. UMKE Birim Sorumlusu Paramedik Ömer Daşdemir, her yıl Aralık ayının ilk haftasının 'Aile Sağlık Hizmetleri Haftası' olarak kutlandığını belirterek, şöyle konuştu: