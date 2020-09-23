Sağlık Bakanlığı UMKE Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı UMKE Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı

Sağlık Bakanlığı UMKE Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin Dünya Sağlık Örgütünün verifikasyon sureci başarıyla tamamlayarak kabul belgesini aldı.

Sağlık Bakanlığı UMKE Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin Dünya Sağlık Örgütünün verifikasyon sureci başarıyla tamamlayarak kabul belgesini aldı.

Dünya üzerinde birçok afet ve doğa olayına yardıma giden Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal kurtarma Ekipleri Dünya Sağlık Örgütünün verifikasyon sürecini tamamladı. Bu tamamlanan aşama ile birlikte Türkiye dünya üzerinde afet yardımlarına gidebileceğini ve başarılı işler başarabileceğini kanıtladı. UMKE Dünya Sağlık Örgütütarafından düzenlenen törenle kabul belgesini aldı. Tören Dünya Sağlık ÖrgütüOfisinde DSÖ-EMT oluşumu Başkanı Flavio Salio, DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr Irshad Shaikh, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ve UMKE Personeli katılımıyla gerçekleşti.

"Sağlık Bakanlığı'yla Dünya Sağlık Örgütününbiri birine paralel olduğunun da bir göstergesidir"

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr Irshad Shaikh, "Bu verifikasyon Sağlık Bakanlığının kendi liderliğinin göstermiş olduğu bir inisiyatifin sonucu ve Sağlık Bakanlığının bu durumdaki kararlılığının bir göstergesi ve hem Dünya Sağlık Örgütününbölgesel ekibi için önemli hem de Sağlık Bakanlığı'yla Dünya Sağlık Örgütününbiri birine paralel olduğunun da bir göstergesidir" Şeklinde konuştu.

"Dünya' da kurtarma ekiplerinin arasında sayılı ekiplerdeniz"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr Semih Korkut ise, " Ulusal Medikal kurtarma Ekipleri 2004 yılında kuruldu. 2005 yılında uluslararası ilk kampını yaptı. Ulusal Medikal kurtarma Ekipleri ye neden ihtiyaç oldu? Anadolu her zaman afetler depremler yaşamış bir yer. Burada medikal ekiplere ihtiyaç olduğunu gördük. Tabi ki bizim deneyimli ekiplerimiz var. Ama eğitim almış, alanda kurtarma yapacak ekiplere ihtiyacımız vardı. Bu arada eğitim insan sayısı sürekli arttı. Yurtdışına gittiler arkadaşlarımız kendini geliştirdi. 2016 yılında Dünya sağlık Örgütüne başvurdu. Biz artık verekile olmak istiyoruz. Dünya'da ki diğer ülkelere gitmek istiyoruz. Onlarca ülke oraya yardıma gitmek istiyor. Ama bunların içindeki hangisi doğru olduğunu bilinmesi lazım. 4 yıllık emeğin sonucunda bu hafta yurt dışından gelen misafirlerimiz bizim artık örnek bir kurtarma ekibimizin olduğuna karar verdiler. Dünya' da kurtarma ekiplerinin arasında sayılı ekiplerdeniz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı UMKE Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı UMKE Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı - Son Dakika

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