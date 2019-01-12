Son Dakika Haberleri: Umke Ekipleri 6 Saatlik Çalışma ile Hastayı Kurtardı

Umke Ekipleri 6 Saatlik Çalışma ile Hastayı Kurtardı

27 dakika önce

Bingöl'de alerjik reaksiyon ve solunum sıkıntısı çeken kadın, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Umke Ekipleri 6 Saatlik Çalışma ile Hastayı Kurtardı, System.String[]
Bingöl'de alerjik reaksiyon ve solunum sıkıntısı çeken kadın, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Eski Mezrada ikamet eden 54 yaşındaki Zeliha Ayman, alerjik reaksiyon ve solunum yetmezliği çekmeye başladı. Ayman'ın yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), bölgeye hareket etti. Yer yer 1 metreyi aşan kar nedeniyle ekipler, Aşağı Kalehan Barajından iş makinesi desteği istedi. İş makinelerinin desteği ile UMKE 6 saatlik çalışma sonucu hasta kadına ulaştı. 54 yaşındaki Zeliha Ayman evinden alınarak paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Hasta yakınları ise ekiplere teşekkür etti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:03 Kaynak: İHA

Genç, Bingöl, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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