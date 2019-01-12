Umke Ekipleri 6 Saatlik Çalışma ile Hastayı Kurtardı
10 dakika önce
UMKE ekipleri 6 saatlik çalışma ile hastayı kurtardıBİNGÖL - Bingöl'de alerjik reaksiyon ve solunum sıkıntısı çeken kadın, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
UMKE ekipleri 6 saatlik çalışma ile hastayı kurtardı
BİNGÖL - Bingöl'de alerjik reaksiyon ve solunum sıkıntısı çeken kadın, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre,Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Eski Mezrada ikamet eden 54 yaşındaki Zeliha Ayman, alerjik reaksiyon ve solunum yetmezliği çekmeye başladı.Ayman'ın yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), bölgeye hareket etti. Yer yer 1 metreyi aşan kar nedeniyle ekipler,Aşağı Kalehan Barajından iş makinesi desteği istedi. İş makinelerinin desteği ile UMKE 6 saatlik çalışma sonucu hasta kadına ulaştı. 54 yaşındaki Zeliha Ayman evinden alınarak paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hasta yakınları ise,ekiplerin çalışmasından dolayı teşekkür iletti.
Son Dakika
» Sağlık
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor
Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu
Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi
Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada